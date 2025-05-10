Олег Корнаухов: думаю, что 10 мая чемпион России не определится

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от домашнего матча красно-синих с лидером РПЛ «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России 10 мая.

«Думаю, что 10 мая чемпион России не определится. Очень надеюсь, что ЦСКА не проиграет матч. В весенней части чемпионата армейцы очень хорошо выглядят в играх на своём поле при своих болельщиках. Если ЦСКА не проиграет, тогда, при любом исходе матча «Зенита», чемпион не будет определён в этот день», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Перед началом 28-го тура РПЛ первое место занимает «Краснодар» (61 очко), второе — «Зенит» (57 очков и преимущество над «быками» по очным встречам), третье — ЦСКА (52 очка). 10 мая сыграет вся тройка лидеров — в 17:00 мск «Зенит» начнёт выездную игру с махачкалинским «Динамо», в 19:30 мск ЦСКА примет на своём поле «Краснодар».

В случае поражения сине-бело-голубых и победы «быков» над армейцами южане гарантируют себе первое в клубной истории чемпионское звание, при потере очков чёрно-зелёными чемпион не будет определён в 28-м туре независимо от результата петербуржцев.

Видео: Самые дорогие трансферы «Зенита»