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Илья Кирш — перед матчем с «Зенитом»: нужно показать взрастившему тебя клубу, что ты окреп

Илья Кирш — перед матчем с «Зенитом»: нужно показать взрастившему тебя клубу, что ты окреп
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Воспитанник клубной академии «Зенита» защитник Илья Кирш, выступающий на правах аренды из петербургского клуба за махачкалинское «Динамо», высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда трепетно и приятно играть против клуба, который тебя взрастил. Это дополнительная ответственность, которая ложится на тебя. Нужно показать клубу, что ты окреп и можешь играть на таком уровне. Чтобы они посмотрели на тебя со стороны», — сказал Кирш в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 20-летнего Ильи Кирша семь матчей за махачкалинское «Динамо» во всех турнирах. За главную команду «Зенита» футболист не провёл ни одной игры.

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