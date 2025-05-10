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В каком случае «Краснодар» станет чемпионом РПЛ 10 мая 2025: расклады

Что нужно «Краснодару», чтобы стать чемпионом России 10 мая
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Лидер чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги «Краснодар» имеет возможность впервые в клубной истории стать чемпионом России уже 10 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За три тура до финиша чемпионата «быки» лидируют, набрав 61 очко в 27 матчах. У находящегося на второй строчке таблицы «Зенита» 57 очков, при этом сине-бело-голубые в случае итогового равенства очков с «Краснодаром» будут выше по результатам личных встреч (0:2, 4:1). 10 мая в 28-м туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо», южане проведут гостевой матч с ЦСКА.

«Краснодар» станет чемпионом 10 мая, если «Зенит» проиграет махачкалинскому «Динамо», а сам «Краснодар» победит ЦСКА — в этом случае отрыв лидера составит не отыгрываемые за два оставшихся тура семь очков. При любой другой комбинации исходов чемпион России сезона-2024/2025 будет определён позднее.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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