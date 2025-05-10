Что нужно «Краснодару», чтобы стать чемпионом России 10 мая

Лидер чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги «Краснодар» имеет возможность впервые в клубной истории стать чемпионом России уже 10 мая.

За три тура до финиша чемпионата «быки» лидируют, набрав 61 очко в 27 матчах. У находящегося на второй строчке таблицы «Зенита» 57 очков, при этом сине-бело-голубые в случае итогового равенства очков с «Краснодаром» будут выше по результатам личных встреч (0:2, 4:1). 10 мая в 28-м туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо», южане проведут гостевой матч с ЦСКА.

«Краснодар» станет чемпионом 10 мая, если «Зенит» проиграет махачкалинскому «Динамо», а сам «Краснодар» победит ЦСКА — в этом случае отрыв лидера составит не отыгрываемые за два оставшихся тура семь очков. При любой другой комбинации исходов чемпион России сезона-2024/2025 будет определён позднее.

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