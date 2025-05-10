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Бубнов объяснил проблемы Глушенкова в «Зените»

Бубнов объяснил проблемы Глушенкова в «Зените»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, почему нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков неудачно проводит вторую часть сезона.

«Глушенков – уникум. Он не плеймейкер и не разыгрывающий. Это не Вендел. Максима можно назвать блуждающим нападающим. Он может отдать пас или забить. Но Глушенков не способен организовывать игру», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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