Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучших футболистов мира. 17-летний игрок отметил выступления нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле и вингера лондонского «Арсенала» Букайо Саки.

«Сейчас, если не брать игроков «Барселоны», я думаю, что хорошо играют Усман Дембеле и Букайо Сака», — приводит слова Ямаля портал Goal.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: