Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнаухов: у ЦСКА с «Краснодаром» выйдут все сильнейшие, беречь на Кубок никого не будут

Корнаухов: у ЦСКА с «Краснодаром» выйдут все сильнейшие, беречь на Кубок никого не будут
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от состава красно-синих в домашнем матче с лидером РПЛ «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России 10 мая. 14 мая ЦСКА предстоит ответная игра финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Зенитом» (первый матч 0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается предстоящего матча Кубка России, который армейцы сыграют 14 мая против того же «Зенита», то у ЦСКА будет время для восстановления. Думаю, что на матч против «Краснодара» выйдут все сильнейшие. Никого беречь не будут. Когда начинаешь мудрить и строить слишком сложные планы, обычно ничего хорошего не выходит», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА с 52 очками в 27 матчах занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место, отставая на девять очков от «Краснодара» и на пять очков от «Зенита». При этом красно-синие на одно очко опережают «Спартак» и на два московское «Динамо». 10 мая в 28-м туре РПЛ ЦСКА сыграет дома с «Краснодаром», для чёрно-зелёных при определённых раскладах этот матч может стать чемпионским.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Что нужно «Краснодару», чтобы стать чемпионом России 10 мая

Видео: Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android