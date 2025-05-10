Корнаухов: у ЦСКА с «Краснодаром» выйдут все сильнейшие, беречь на Кубок никого не будут

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от состава красно-синих в домашнем матче с лидером РПЛ «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России 10 мая. 14 мая ЦСКА предстоит ответная игра финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Зенитом» (первый матч 0:2).

«Что касается предстоящего матча Кубка России, который армейцы сыграют 14 мая против того же «Зенита», то у ЦСКА будет время для восстановления. Думаю, что на матч против «Краснодара» выйдут все сильнейшие. Никого беречь не будут. Когда начинаешь мудрить и строить слишком сложные планы, обычно ничего хорошего не выходит», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА с 52 очками в 27 матчах занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место, отставая на девять очков от «Краснодара» и на пять очков от «Зенита». При этом красно-синие на одно очко опережают «Спартак» и на два московское «Динамо». 10 мая в 28-м туре РПЛ ЦСКА сыграет дома с «Краснодаром», для чёрно-зелёных при определённых раскладах этот матч может стать чемпионским.

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