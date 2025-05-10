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Бубнов дал совет Семаку, как «Зениту» обыграть «Динамо» Мх

Бубнов дал совет Семаку, как «Зениту» обыграть «Динамо» Мх
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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал совет главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, как сине-бело-голубым обыграть махачкалинское «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» нужно брать пример с «Барселоны» в матче с «Интером». Петербуржцам стоит перенести игру на фланги. С одной стороны у них Энрике, а с другой – Мостовой. Под Энрике выпустить Мантуана. А Мостовой должен сыграть на фланге с Сантосом.

Также Семаку необходимо выпустить двух нападающих. Лусиано точно нужно ставить. А дальше выбирать между Соболевым и Кассьеррой», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. «Динамо» Махачкала — 11-е с 27 баллами.

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