ФИФА увеличила количество участников женского чемпионата мира до 48 сборных

Совет ФИФА принял решение об увеличении числа участников женского чемпионата мира до 48 национальных сборных, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Это расширение приведёт к росту количества квартетов на групповом этапе с восьми до 12, при этом общее число матчей увеличится с 64 до 104. Изменятся и сроки проведения турнира — он будет идти на неделю дольше по сравнению с текущим форматом из 32 сборных.

Изменения вступят в силу, начиная с чемпионата мира 2031 года, ближайший по срокам ЧМ-2027 среди женщин в Бразилии пройдёт при прежнем количестве стран-участниц — 32.

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