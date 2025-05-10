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ФИФА увеличила количество участников женского чемпионата мира до 48 сборных

ФИФА увеличила количество участников женского чемпионата мира до 48 сборных
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Совет ФИФА принял решение об увеличении числа участников женского чемпионата мира до 48 национальных сборных, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Это расширение приведёт к росту количества квартетов на групповом этапе с восьми до 12, при этом общее число матчей увеличится с 64 до 104. Изменятся и сроки проведения турнира — он будет идти на неделю дольше по сравнению с текущим форматом из 32 сборных.

Изменения вступят в силу, начиная с чемпионата мира 2031 года, ближайший по срокам ЧМ-2027 среди женщин в Бразилии пройдёт при прежнем количестве стран-участниц — 32.

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