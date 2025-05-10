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Ямаль назвал два стадиона, на которых мечтает сыграть

Ямаль назвал два стадиона, на которых мечтает сыграть
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Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, на каких стадионах мечтает сыграть.

«Есть много стадионов, на которых я ещё не побывал, особенно за пределами Европы. В Европе есть несколько знаковых стадионов, на которых я хотел бы сыграть. Это «Олд Траффорд» и «Энфилд», — приводит слова Ямаля Goal.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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