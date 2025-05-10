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Хаби Алонсо опроверг информацию о желании Флориана Вирца перейти из «Байера» в «Баварию»

Хаби Алонсо опроверг информацию о желании Флориана Вирца перейти из «Байера» в «Баварию»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос о желании 22-летнего полузащитника «аспириновых» Флориана Вирца стать игроком мюнхенской «Баварии».

«Флориан Вирц не говорил мне, что он хочет продолжить карьеру только в «Баварии». Это не так, по моей информации», — приводит слова Хаби Алонсо журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что «Бавария» достигла договорённости с хавбеком «Байера» Флорианом Вирцем о будущем переходе в мюнхенский клуб. В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока 43 матча за леверкузенцев во всех турнирах, 16 голов и 13 результативных передач.

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