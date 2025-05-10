Александр Григорян оценил перспективы Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала»

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о возможном назначении покидающего «Байер» Хаби Алонсо на пост главного тренера мадридского «Реала».

«Сейчас «Реал» — это очень сложная тема. Анчелотти тут не виноват. Невозможно совместить в атаке такое количество суперзвезд. В Мадриде Хаби Алонсо может не разобраться с первого сезона. А через два‑три года он станет выдающимся тренером. Для меня это очевидно», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что 43-летний испанский главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо летом 2025 года может возглавить мадридский «Реал». «Аспириновые» официально объявили, что Хаби Алонсо покинет клуб после завершения текущего сезона.

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