«У Махачкалы нет шансов». Бубнов — о матче между «Динамо» Мх и «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

«У Махачкалы нет шансов на победу до начала игры, но они могут появиться по ходу матча. Если «Динамо» повезет в игре с «Зенитом», то «Краснодар» станет чемпионом. Петербуржцы будут активно использовать фланги и навесы в штрафную. Вендел – большая потеря. Но у команды Семака не будет проблем с настроем.

Сине-бело-голубые будут играть на своём максимуме. Возможно, петербуржцы попытаются заманить Махачкалу на свою половину поля и играть на контратаках. Но махачкалинцы точно упрутся и могут найти какой-нибудь стандарт. Прогнозирую победу «Зенита» с разницей в один мяч», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. «Динамо» Махачкала — 11-е с 27 баллами.