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«У Махачкалы нет шансов». Бубнов — о матче между «Динамо» Мх и «Зенитом»

«У Махачкалы нет шансов». Бубнов — о матче между «Динамо» Мх и «Зенитом»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Махачкалы нет шансов на победу до начала игры, но они могут появиться по ходу матча. Если «Динамо» повезет в игре с «Зенитом», то «Краснодар» станет чемпионом. Петербуржцы будут активно использовать фланги и навесы в штрафную. Вендел – большая потеря. Но у команды Семака не будет проблем с настроем.

Сине-бело-голубые будут играть на своём максимуме. Возможно, петербуржцы попытаются заманить Махачкалу на свою половину поля и играть на контратаках. Но махачкалинцы точно упрутся и могут найти какой-нибудь стандарт. Прогнозирую победу «Зенита» с разницей в один мяч», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. «Динамо» Махачкала — 11-е с 27 баллами.

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