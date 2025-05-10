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Эвра: «Арсенал» — это как прерванный секс

Эвра: «Арсенал» — это как прерванный секс
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Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о вылете лондонского «Арсенала» из Лиги чемпионов.

«Мне жаль «Арсенал». Болельщики всё ждут и во всё верят… «Арсенал» — это как человек который много обещает, но не выполняет свои обещания. Или как прерванный секс с девушкой — когда ты вот-вот ждёшь удовольствие», — приводит слова Эвра The Sun.

7 мая лондонский «Арсенал» уступил французскому «ПСЖ» в выездном ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:2, первый матч 0:1) и выбыл из турнира, упустив шанс во второй раз в истории клуба выйти в финал ЛЧ. Ранее лондонцам удалось это сделать в 2006 году.

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