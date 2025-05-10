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ФИФА ужесточила наказания за расизм во время футбольных матчей

ФИФА ужесточила наказания за расизм во время футбольных матчей
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Совет Международной федерации футбола одобрил новую редакцию дисциплинарного кодекса ФИФА, ужесточающую санкции за проявления расизма во время футбольных матчей, сообщает пресс-служба организации.

Максимальный размер штрафа за расистские оскорбления теперь составит 5 млн швейцарских франков (около $ 6 млн). При этом арбитры матчей получили право приостанавливать их и завершать досрочно в случае проявлений расизма на трибунах, а футболистам делегировали право личной помощи в опознании нарушителей среди болельщиков, чтобы сотрудники служб безопасности могли вывести их со стадиона.

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