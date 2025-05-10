Голкипер «Реала» Андрей Лунин может перейти в новый топ-клуб

Мадридский «Атлетико» интересуется возможностью подписания вратаря «Реала» Андрея Лунина, сообщает Defensa Central.

Команда Диего Симеоне хочет подписать нового голкипера, и сейчас двумя основными вариантами являются Лунин и Жоан Гарсия из «Эспаньола».

Контракт 26-летнего украинца с «Реалом» рассчитан до 2030-го, но у игрока есть устная договорённость, что клуб позволит ему уйти в случае поступления хорошего предложения. «Сливочные» согласились выслушать предложение, но вряд ли отпустят Андрея в состав принципиального соперника.

У 24-летнего Жоана Гарсии есть пункт о выкупе в € 25 млн – как раз та сумма, которую готов потратить «Атлетико». «Матрасники» могут предложить эту же сумму за Лунина, но всё будет зависеть от желания самих вратарей и их клубов.

В этом сезоне Лунин провёл 12 матчей, четыре из которых были сыграны на ноль.

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