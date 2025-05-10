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Появились новые подробности по возможному приходу Арды Турана на пост тренера «Шахтёра»

Появились новые подробности по возможному приходу Арды Турана на пост тренера «Шахтёра»
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Президент «Эюпспора» Мурат Озкая подтвердил, что украинский «Шахтёр» сделал официальное предложение в отношении главного тренера Арды Турана, сообщает AS.

Однако источник отмечает, что сам Туран ставит перед собой цель возглавить «Атлетико» после ухода Диего Симеоне. Бывший игрок и тренер «Галатасарая» Неджати Атеш, близкий друг Арды Турана, рассказал, что он предложил ему пока принять предложение «Шахтёра», сообщает источник.

«Мы всегда общаемся с Ардой Тураном. Я знаю, что его главная цель — обеспечить себе пост тренера «Атлетико» по истечении срока Диего Симеоне. Самое главное, что руководство клуба тоже хочет его видеть и следит за его развитием как тренера», — сказал Атеш.

В «Шахтёре» до этого отрицали информацию о ведении каких-либо переговоров с Ардой Тураном. Сейчас «Шахтёр» возглавляет Марино Пушич. Команда идёт третьей в турнирной таблице УПЛ.

«Эюпспор» – первый клуб в тренерской карьере Турана.

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