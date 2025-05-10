Авторитетный инсайдер рассказал, перейдёт ли Кевин Де Брёйне в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» не планирует подписывать атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

33-летний бельгийский футболист дружит с некоторыми игроками «мерсисайдцев», в частности с Вирджилом ван Дейком. Орштейн предполагает, что они были бы рады видеть Де Брёйне в составе команды. Однако любые разговоры, что «Ливерпуль» может подписать футболиста, считаются безосновательными.

Ранее Джанлука Ди Марцио писал, что «Ливерпуль» и «Наполи» интересуются Кевином.

Контракт 33-летнего бельгийца с «горожанами» истекает 30 июня 2025-го. Ранее официально стало известно, что это соглашение не будет продлено и Кевин Де Брёйне покинет клуб по окончании сезона.

В этом сезоне полузащитник забил шесть голов и отдал восемь ассистов в 36 матчах на клубном уровне.

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