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Пирс Морган раскритиковал Микеля Артету после вылета «Арсенала» из Лиги чемпионов

Пирс Морган раскритиковал Микеля Артету после вылета «Арсенала» из Лиги чемпионов
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Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал слова главного тренера «канониров» Микеля Артета после вылета от «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов (0:1, 1:2). Артета, в частности, сказал: «И я, и скамейка запасных «ПСЖ» говорят, что проиграла лучшая команда».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Бред. Ужасная, блин, защита. «ПСЖ» снова полностью переиграл «Арсенал». Отсутствие нападающего у нас ещё никогда не было таким очевидным, как в этих двух матчах.

Артета должен перестать делать вид, что мы – лучшая команда Европы, если мы даже не лучшая команда Англии. И мы никогда не выиграем больших трофеев, пока или если не подпишем настоящего нападающего мирового класса. Все это знают.

Я приехал в Париж, исполненный надежды, что «Арсенал» победит «ПСЖ» и выйдет в финал Лиги чемпионов, а всё, что я получил, это проклятый туристический снимок. Победила лучшая команда. Конец», — написал Морган в Х.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером». Игра состоится 31 мая.

Победители футбольных турниров-2024

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