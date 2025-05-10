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35-летний Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком «Черноморца» в апреле

35-летний Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком «Черноморца» в апреле
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Центральный защитник Ярослав Ракицкий стал лучшим игроком украинского «Черноморца» по итогам апреля.

Его выбрали болельщики в клубных соцсетях. Он опередил в голосовании Евгения Скибу и Дениса Янакова.

Ракицкий провёл за клуб в апреле четыре матча и отличился ассистом на Евгения Скибу в победном матче с ЛНЗ (1:0). Остальные три игры одесситы проиграли.

Летом прошлого года Ракицкий покинул «Шахтёр» и был свободным агентом до 28 марта 2025-го, когда «Черноморец» объявил о подписании контракта с игроком. В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провёл за «Шахтёр» 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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