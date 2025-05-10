«Реал» хочет осуществить бесплатные трансферы двух звёздных защитников АПЛ

Мадридский «Реал» не желает платить большие деньги за нового центрального защитника, сообщает Marca.

По сведениям источника, клуб следит за центральными защитниками Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Вильямом Салиба из «Арсенала», но оба трансфера оцениваются в € 100 млн. «Реал» не планирует тратить такие средства на трансфер.

Таким образом, испанский клуб будет ждать завершения контрактов игроков, чтобы подписать их бесплатно. Соглашение Конате с «Ливерпулем» рассчитано до 2026-го, Салиба с «Арсеналом» — до 2027-го.

На данный момент «Реал» идёт вторым в таблице Ла Лиги и отстаёт на четыре очка от «Барселоны».

Напомним, скоро «Реал» пополнит защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Он также придёт свободным агентом.

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