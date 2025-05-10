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«Реал» хочет осуществить бесплатные трансферы двух звёздных защитников АПЛ

«Реал» хочет осуществить бесплатные трансферы двух звёздных защитников АПЛ
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Мадридский «Реал» не желает платить большие деньги за нового центрального защитника, сообщает Marca.

По сведениям источника, клуб следит за центральными защитниками Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Вильямом Салиба из «Арсенала», но оба трансфера оцениваются в € 100 млн. «Реал» не планирует тратить такие средства на трансфер.

Таким образом, испанский клуб будет ждать завершения контрактов игроков, чтобы подписать их бесплатно. Соглашение Конате с «Ливерпулем» рассчитано до 2026-го, Салиба с «Арсеналом» — до 2027-го.

На данный момент «Реал» идёт вторым в таблице Ла Лиги и отстаёт на четыре очка от «Барселоны».

Напомним, скоро «Реал» пополнит защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Он также придёт свободным агентом.

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