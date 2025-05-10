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Астролог заявил, что Месси скоро расстанется с Антонелой из-за романа с другой женщиной

Астролог заявил, что Месси скоро расстанется с Антонелой из-за романа с другой женщиной
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Известный кубинский астролог Мени Виденте заявила, что легендарный футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо вскоре расстанутся, сообщает популярное издание La Repubblica.

В интервью источнику она утверждает, что у Месси роман с другой женщиной, а Антонела скоро начнёт отношения с другим мужчиной. Источнику неизвестно, базируются ли эти предсказания на инсайдерских данных или духовных видениях Виденте, но астролог имеет высокую репутацию точных предсказаний.

В описании ситуации Антонелы, Виденте сообщает буквально следующее: «она больше не может выносить Месси».

Напомним, пара вместе с юношеских лет и воспитывает троих детей.

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