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Соседи одного из главных талантов «Барселоны» пожаловались в СМИ на его поведение дома

Соседи одного из главных талантов «Барселоны» пожаловались в СМИ на его поведение дома
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати создаёт проблемы соседям, устраивая громкие вечеринки в своей квартире в Барселоне, сообщает ABC.

По сведениям источника, соседи жалуются, что вечеринки начинаются ночью и продолжаются до утра, сопровождаясь криками и громкой музыкой. Один из соседей неоднократно просил выключить музыку, но это не помогло.

Полиция неоднократно штрафовала Фати за нарушение тишины, но ситуация не изменилась, поэтому соседи обратились в СМИ.

В сезоне-2024/2025 22-летний Ансу Фати провёл 11 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 5 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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