Нападающий «Барселоны» Ансу Фати создаёт проблемы соседям, устраивая громкие вечеринки в своей квартире в Барселоне, сообщает ABC.
По сведениям источника, соседи жалуются, что вечеринки начинаются ночью и продолжаются до утра, сопровождаясь криками и громкой музыкой. Один из соседей неоднократно просил выключить музыку, но это не помогло.
Полиция неоднократно штрафовала Фати за нарушение тишины, но ситуация не изменилась, поэтому соседи обратились в СМИ.
В сезоне-2024/2025 22-летний Ансу Фати провёл 11 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 5 млн.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб