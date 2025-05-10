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Рагнар Сигурдссон: я не ценил то, что имел в «Краснодаре»

Рагнар Сигурдссон: я не ценил то, что имел в «Краснодаре»
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Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон оценил своё решение перейти из клуба Сергея Галицкого в лондонский «Фулхэм» в 2016 году.

«Фулхэм» захотел видеть меня в своём составе, и это было интересно мне – моей мечтой всегда было играть в Англии. Но я понимаю, что перейти туда было не лучшим решением. Я не ценил то, что имел в «Краснодаре», а в Англии у меня не получилось. Неправильное решение», — рассказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

38-летний исландский экс-защитник Рагнар Сигурдссон в августе 2016 года в возрасте 30 лет перешёл из «Краснодара» в английский «Фулхэм». За лондонский клуб Сигурдссон провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом. В августе 2017 года футболист ушёл в полугодовую аренду в казанский «Рубин», после которой в январе 2018 года на правах свободного агента подписал контракт с «Ростовом».

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