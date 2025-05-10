Экс-игрок сборной Исландии Сигурдссон высказался об отстранении России

Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон высказал своё мнение по поводу отстранения российских команд и спортсменов от международных соревнований.

«Моё понимание политики не на очень высоком уровне. Но я считаю, что спорт не должен быть связан с мировой политикой, расизмом и так далее», — рассказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Рагнар Сигурдссон выступал в России за три клуба: «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».

Напомним, представители российского спорта получили отстранение от международных турниров после начала конфликта на территории Украины.

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