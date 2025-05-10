Рагнар Сигурдссон: после Москвы столица Исландии может показаться деревней

Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон сравнил Москву и Рейкьявик.

«Рейкьявик – хороший город, тихий и красивый. Но можно получить куда больше удовольствия, выехав загород и посмотрев природу Исландии.

Остальные города Исландии не похожи на Рейкьявик, это столица и самый крупный город страны. Большинство остальных городов Исландии же больше похожи на деревни. Но могу сказать, что, если вы приезжаете из Москвы, Рейкьявик тоже может показаться деревней (улыбается). Однако для исландцев он очень большой», — рассказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Рагнар Сигурдссон выступал в России за три клуба: «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».

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