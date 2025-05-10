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El Nacional сообщил, кого лидеры «Барселоны» попросили Флика не ставить на матч с «Реалом»

El Nacional сообщил, кого лидеры «Барселоны» попросили Флика не ставить на матч с «Реалом»
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11 мая состоится матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания El Nacional, за несколько дней до игры группа лидеров «Барселоны» обратилась к главному тренеру команды Ханс-Дитеру Флику с просьбой не выпускать на матч уругвайского защитника Рональда Араухо.

Источник сообщает, что центрбэк разочаровал партнёров своей игрой после выхода на замену в ответном матче Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 после д. вр.).

Напомним, во многом из-за ошибки Араухо «Барселона» пропустила гол на последних минутах матча с «Интером». На тот момент каталонцы вели в счёте и выходили в финал.

Лапорта заводит болельщиков «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

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