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В «Реале» определились с заменой для 32-летнего Алабы — Relevo

В «Реале» определились с заменой для 32-летнего Алабы — Relevo
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Мадридский «Реал» активно проявляет интерес к 19-летнему защитнику «Аякса» Йоррелу Хато. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в стане «сливочных» ценят нидерландского футболиста за способность сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре. Подчёркивается, что «Реал» рассматривает Хато в качестве замены для 32-летнего Давида Алабы. Сам защитник знает об интересе со стороны испанского гранда, однако сосредоточен на выступлениях за «Аякс».

В нынешнем сезоне Хато принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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