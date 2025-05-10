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Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 10 мая

Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 10 мая
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Сегодня, 10 мая, в 28-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 10 мая (время — московское):

14:30. «Оренбург» — «Химки»;
17:00. «Динамо» Махачкала — «Зенит»;
19:30. ЦСКА — «Краснодар».

После 27 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 52 очка. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (16) и «Оренбург» (18).

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