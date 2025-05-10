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Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 10 мая

Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 10 мая
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Сегодня, 10 мая, в 32-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 10 мая (время — московское):

10:00. «Енисей» — «Сокол»;
16:00. «Черноморец» — «Балтика»;
18:00. «Арсенал» — «Родина»;
18:00. «Нефтехимик» — «Сочи».

После 31 тура Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 58 очков. Замыкает тройку лидеров «Черноморец» с 57 очками в 31 игре.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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