Экс-игрок «Краснодара» и «Ростова» Сигурдссон рассказал о своей тренерской карьере

38-летний исландский экс-защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры.

«Сейчас я живу в Дании, в городе Орхус. Я тренер команды «Орхус» U17. Первая команда играет в датской Суперлиге, я же работаю с молодёжью.

Я начинал тренерскую карьеру ассистентом в исландском «Фраме». Затем за 10 игр до конца главный ушёл в отставку, и меня поставили на его место на оставшийся сезон. Я сохранил команду в Суперлиге, спас от вылета и хотел остаться в «Фраме» главным тренером. Но они взяли нового, более опытного специалиста и предложили мне снова быть ассистентом.

Я сказал «нет», потому что решил: лучше буду даже помощником тренера другой команды, чем здесь. В «Фраме» я хотел остаться главным. И для меня странно в той же команде снова менять роль с главного тренера на помощника. Решил поменять команду. Но я планирую продолжать тренерскую карьеру во взрослом футболе. Хочу идти максимально далеко, насколько это возможно для меня. Быть тренером высокого уровня», — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Рагнар Сигурдссон провёл 152 матча за российские клубы во всех турнирах, забил четыре гола и выполнил три результативных паса.

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