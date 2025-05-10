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Расписание матчей АПЛ сезона-2024/2025 10 мая

Расписание матчей АПЛ сезона-2024/2025 10 мая
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Сегодня, 10 мая, в 36-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей АПЛ 10 мая (время — московское):

17:00. «Вулверхэмптон» — «Брайтон»;
17:00. «Ипсвич Таун» — «Брентфорд»;
17:00. «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»;
17:00. «Фулхэм» — «Эвертон»;
19:30. «Борнмут» — «Астон Вилла».

После 35 туров АПЛ нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Ливерпуль», который набрал 82 очка. На второй строчке располагается «Арсенал», заработавший 67 очков. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы набрала 64 очка.

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