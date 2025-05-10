ЦСКА — «Краснодар»: во сколько начнётся матч 28-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 52 очка за 27 туров. «Краснодар» заработал 61 очко после 27 игр и располагается на первой строчке.

В минувшем туре красно-синие сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а «быки» победили «Рубин» со счётом 2:1.

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