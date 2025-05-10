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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 33-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 33-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 10 мая, пройдут все матчи 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Права на трансляции матчей Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей 33-го тура Лиги 1 (время — московское):

10 мая, суббота:

22:00. «Анже» — «Страсбург»;
22:00. «Брест» — «Лилль»;
22:00. «Гавр» — «Марсель»;
22:00. «Монако» — «Лион»;
22:00. «Монпелье» — «ПСЖ»;
22:00. «Осер» — «Нант»;
22:00. «Реймс» — «Сент-Этьен»;
22:00. «Ренн» — «Ницца»;
22:00. «Тулуза» — «Ланс».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 78 очков за 32 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 59 очков. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 58 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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