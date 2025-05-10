Сигурдссон: иногда мне было не очень хорошо в «Краснодаре», но проблема во мне

Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о времени в клубе Сергея Галицкого.

«Я помню, что мне было сложно адаптироваться в «Краснодаре» и новой стране. Я приехал из Копенгагена, города, который очень любил. Приехал в Россию, и для меня был непривычен новый образ жизни, трудно шла адаптация.

Но команда… Думаю, «Краснодар» – лучшая команда, где я играл. Фантастические футболисты, красивый футбол, условия в «Краснодаре» – лучшие, которые я видел. Стадион – нереальный. Но я не чувствовал себя в полной мере хорошо, потому что было тяжело привыкнуть. Из-за этого местами это было не лучшее время, но проблемы во мне. Когда я вспоминаю клуб и команду, думаю только хорошее о людях, которые старались помочь мне чувствовать себя комфортно. Поэтому мои воспоминания о «Краснодаре» только хорошие», — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

38-летний экс-защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон выступал за «Краснодар» с января 2014 года по август 2016 года. В составе «быков» футболист провёл 86 матчей, забил четыре мяча и выполнил три ассиста.

Материалы по теме Эксклюзив Экс-игрок сборной Исландии Сигурдссон высказался об отстранении России

Видео: Тренировка сборной Исландии в Геленджике