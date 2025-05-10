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«Монако» — «Лион»: во сколько начнётся матч 33-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 мая, состоится матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда Адольфа Хюттера набрала 58 очков за 32 матча. «Лион» заработал 54 очка после 32 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 78 очков за 32 игры.

В минувшем туре «Монако» победил «Сент-Этьен» со счётом 3:1, а «Лион» уступил «Лансу» со счётом 1:2.

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