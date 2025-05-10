Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» — «Лион»: во сколько начнётся матч 33-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

«Монако» — «Лион»: во сколько начнётся матч 33-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 мая, состоится матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Права на трансляцию матча Лиги 1 «Монако» — «Лион» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда Адольфа Хюттера набрала 58 очков за 32 матча. «Лион» заработал 54 очка после 32 игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 78 очков за 32 игры.

В минувшем туре «Монако» победил «Сент-Этьен» со счётом 3:1, а «Лион» уступил «Лансу» со счётом 1:2.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Полузащитник «Монако» Головин поздравил россиян с Днём Победы

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android