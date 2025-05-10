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«Гавр» — «Марсель»: во сколько начнётся матч 33-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 мая, состоится матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Гавр» занимает 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда Дидье Дигара набрала 31 очко за 32 матча. «Марсель» заработал 59 очков после 32 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 78 очков за 32 игры.

В минувшем туре «Гавр» победил «Осер» со счётом 2:1, а «Марсель» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1).

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