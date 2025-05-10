«Оренбург» — «Химки»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 14:30

Сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Оренбург» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко.