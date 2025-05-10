«Динамо» Мх — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 туров. «Динамо» Махачкала заработало 27 очков после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 матчей.

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