«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 10 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 35 сыгранных матчей «Саутгемптон» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 64 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка.