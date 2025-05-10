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Саутгемптон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ начнется в 17:00

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 10 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 35 сыгранных матчей «Саутгемптон» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 64 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 82 очка.

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Турнирная таблица АПЛ
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