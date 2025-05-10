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«Барселона» проявляет интерес к одному из лидеров «Монако» — Sport.es

«Барселона» проявляет интерес к одному из лидеров «Монако» — Sport.es
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«Барселона» заинтересована в 23-летнем крайнем нападающем «Монако» Магнесе Аклиуше. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, французский футболист мечтает выступать за сине-гранатовых. Несмотря на интерес к Аклиушу, каталонский клуб не готов платить за вингера, поскольку на правом фланге атаки команды играет Ламин Ямаль. В случае перехода француза в «Барселону» ему предстоит конкурировать с 17-летним нападающим.

В нынешнем сезоне Аклиуш принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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