«Лацио» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча 36-го тура Серии А начнётся в 19:00
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Сегодня, 10 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся римский «Лацио» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 35 сыгранных матчей «Лацио» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 63 очка. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав также 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 77 очков.
Комментарии
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