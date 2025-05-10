Рагнар Сигурдссон: у нас дома три языка — английский, исландский и русский

Исландский экс-защитник «Краснодара» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон ответил на вопрос о степени сохранности своих навыков в русском языке.

«Он стал хуже. Моя жена хорошо говорит на английском. Мы разговариваем на нём, и у меня больше нет практики русского языка. В семье мы говорим на английском, исландском, с детьми иногда на русском. У нас дома три языка», — рассказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

38-летний Рагнар Сигурдссон не выступал за российские клубы с января 2020 года, когда перешёл на правах свободного агента в датский «Копенгаген». Его последней командой в РПЛ стал «Ростов», за который исландец играл с января 2018 года и провёл 53 матча без результативных действий.

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