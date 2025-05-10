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«Арсенал» согласовал сделку по переходу Субименди, клуб готов заплатить € 60 млн — Романо

«Арсенал» согласовал сделку по переходу Субименди, клуб готов заплатить € 60 млн — Романо
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«Арсенал» согласовал сделку по подписанию 26-летнего полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский футболист согласился заключить долгосрочное соглашение с лондонским клубом, в связи с чем вскоре должны последовать официальные шаги, позволяющие «канонирам» активировать пункт о выкупе Субименди за € 60 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Субименди с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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