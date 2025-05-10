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Рагнар Сигурдссон: у меня жена и две замечательные дочки — жизнь такая благодаря России

Рагнар Сигурдссон: у меня жена и две замечательные дочки — жизнь такая благодаря России
Рагнар Сигурдссон
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Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон заявил, что благодарен жизни в России из-за семьи.

«Поиграть в АПЛ было моей главной мечтой. Немного грустил из-за того, что мне это не удалось, но сейчас не переживаю. Думаю, у меня была отличная карьера, и тогда я был счастлив вернуться в Россию из Англии. Мне было хорошо в «Ростове», нравятся этот клуб и город.

В конце концов, когда я вернулся в Россию, я встретил свою будущую жену. Сейчас у нас две замечательные дочки. Сейчас я счастлив, что не остался в Англии, потому что моя нынешняя жизнь стала такой благодаря возвращению в Россию», — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Помимо «Краснодара» и «Ростова», Сигурдссон выступал за исландский «Филкир», шведский «Гётеборг», датский «Копенгаген», английский «Фулхэм», казанский «Рубин» и украинский «Рух».

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