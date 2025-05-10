Известны имена двух футболистов, которых Хаби Алонсо хочет подписать в «Реал»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, близкий к назначению в мадридский «Реал», уже обозначил руководству «сливочных» двух футболистов, которых он хотел бы подписать после прихода в клуб. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Алонсо заинтересован в услугах 26-летнего полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди и 29-летнего центрального защитника «Байера» Жонатана Та.

Подчёркивается, что «Королевскому клубу» будет проблематично приобрести Субименди, поскольку у него есть договорённость о переходе в «Арсенал». Однако ситуация может измениться, если футболист сам выразит желание стать игроком «Реала».

Более вероятным вариантом является приход Та в испанский гранд, поскольку его контракт с «Байером» заканчивается грядущим летом, поэтому «сливочные» могут подписать его бесплатно.

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