Известны имена двух футболистов, которых Хаби Алонсо хочет подписать в «Реал»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, близкий к назначению в мадридский «Реал», уже обозначил руководству «сливочных» двух футболистов, которых он хотел бы подписать после прихода в клуб. Об этом сообщает AS.
По информации источника, Алонсо заинтересован в услугах 26-летнего полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди и 29-летнего центрального защитника «Байера» Жонатана Та.
Подчёркивается, что «Королевскому клубу» будет проблематично приобрести Субименди, поскольку у него есть договорённость о переходе в «Арсенал». Однако ситуация может измениться, если футболист сам выразит желание стать игроком «Реала».
Более вероятным вариантом является приход Та в испанский гранд, поскольку его контракт с «Байером» заканчивается грядущим летом, поэтому «сливочные» могут подписать его бесплатно.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: