Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рагнар Сигурдссон: когда Галицкий прилетал на вертолёте, думал: «Вау, классный парень!»

Рагнар Сигурдссон: когда Галицкий прилетал на вертолёте, думал: «Вау, классный парень!»
Комментарии

Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о владельце клуба Сергее Галицком.

«Галицкий очень хороший человек. Мы, футболисты, не так много общались с ним, но Сергей всегда был вежлив и добр.

Наверное, историй с ним у меня нет. Но могу вспомнить, как Галицкий прилетал на тренировки на своём вертолёте! Когда я видел это, думал: «Вау, этот парень классный!» — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Бывший защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон выступал за «Краснодар» Сергея Галицкого с января 2014 года по август 2016 года.

Материалы по теме
Сигурдссон: иногда мне было не очень хорошо в «Краснодаре», но проблема во мне

Видео: Самые яркие моменты ЧМ с участием фанатов из Исландии

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android