Рагнар Сигурдссон: когда Галицкий прилетал на вертолёте, думал: «Вау, классный парень!»

Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о владельце клуба Сергее Галицком.
«Галицкий очень хороший человек. Мы, футболисты, не так много общались с ним, но Сергей всегда был вежлив и добр.
Наверное, историй с ним у меня нет. Но могу вспомнить, как Галицкий прилетал на тренировки на своём вертолёте! Когда я видел это, думал: «Вау, этот парень классный!» — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.
Бывший защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон выступал за «Краснодар» Сергея Галицкого с января 2014 года по август 2016 года.
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