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«Черноморец» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 16:00

«Черноморец» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 16:00
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Сегодня, 10 мая, состоится матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся новороссийский «Черноморец» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Силантьев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 31 сыгранного матча «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 66 очков.

В минувшем туре «Черноморец» победил «Шинник» со счётом 2:0, а «Балтика» уступила «Торпедо» со счётом 0:1.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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