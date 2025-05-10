«Черноморец» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 16:00

Сегодня, 10 мая, состоится матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся новороссийский «Черноморец» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Силантьев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 31 сыгранного матча «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 66 очков.

В минувшем туре «Черноморец» победил «Шинник» со счётом 2:0, а «Балтика» уступила «Торпедо» со счётом 0:1.

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