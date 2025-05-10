Мареска — о финале ЛК с «Бетисом»: рад встретиться с Пеллегрини. Он мне футбольный отец

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о том, что в финале Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025 «синие» сыграют с «Бетисом» из Севильи, который возглавляет чилийский специалист Мануэль Пеллегрини. Мареска, будучи футболистом, выступал под руководством Пеллегрини за испанскую «Малагу», а в период тренерской карьеры был его помощником в английском «Вест Хэме».

«Я рад встретиться с «Бетисом», особенно из-за Мануэля Пеллегрини. Он мне как отец в этой профессии. Мы оба будем очень рады. Мы четыре года работали вместе, два года я был его игроком, а два — ассистентом. Так что я прекрасно осведомлён о его отношении к футболистам.

Но самое главное, что он честный и хороший человек, который всегда старается оставаться честным с игроками. Я лично стараюсь многое почерпнуть», — приводит слова Марески Goal.com.

Финал Лиги конференций между английским «Челси» и испанским «Бетисом» пройдёт 28 мая в польском Вроцлаве.