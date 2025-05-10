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Тонали интересен «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — Николо Скира

Тонали интересен «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — Николо Скира
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 24-летнему полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «сороки» не хотят продавать итальянского футболиста.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» летом 2023 года из «Милана». За этот период он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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