«Зенит» разгромил «Енисей» в матче 9-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались красноярский «Енисей» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алиной Вахрушевой (Москва). «Зенит» разгромил «Енисей» со счётом 3:0.
Россия — Суперлига (ж) . 9-й тур
10 мая 2025, суббота. 09:00 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Кики – 51' 0:2 Ишмухаметова – 58' 0:3 Андреева – 78'
За «Зенит» отличились нападающая Кики, полузащитница Дарина Ишмухаметова и форвард Алёна Андреева — 3:0.
После девяти сыгранных матчей «Енисей» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав три очка. «Зенит» после восьми игр занимает второе место, заработав 20 очков. Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2025 возглавляет московский «Спартак», у которого 20 очков.
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