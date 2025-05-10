«Зенит» разгромил «Енисей» в матче 9-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались красноярский «Енисей» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алиной Вахрушевой (Москва). «Зенит» разгромил «Енисей» со счётом 3:0.

За «Зенит» отличились нападающая Кики, полузащитница Дарина Ишмухаметова и форвард Алёна Андреева — 3:0.

После девяти сыгранных матчей «Енисей» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав три очка. «Зенит» после восьми игр занимает второе место, заработав 20 очков. Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2025 возглавляет московский «Спартак», у которого 20 очков.