Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» разгромил «Енисей» в матче 9-го тура женской Суперлиги

«Зенит» разгромил «Енисей» в матче 9-го тура женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались красноярский «Енисей» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алиной Вахрушевой (Москва). «Зенит» разгромил «Енисей» со счётом 3:0.

Россия — Суперлига (ж) . 9-й тур
10 мая 2025, суббота. 09:00 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Окончен
0 : 3
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Кики – 51'     0:2 Ишмухаметова – 58'     0:3 Андреева – 78'    

За «Зенит» отличились нападающая Кики, полузащитница Дарина Ишмухаметова и форвард Алёна Андреева — 3:0.

После девяти сыгранных матчей «Енисей» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав три очка. «Зенит» после восьми игр занимает второе место, заработав 20 очков. Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2025 возглавляет московский «Спартак», у которого 20 очков.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android